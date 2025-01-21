العملات البديلة تعاني بعد تراجع البيتكوين: التفاصيل

شهد سوق العملات المشفرة تقلبات حادة بعد حفل تنصيب الرئيس “ترامب”، مع غياب أي إشارات مباشرة إلى العملات المشفرة في خطابه.

أدى ذلك إلى تراجع سعر البيتكوين من أعلى مستوياته التاريخية عند 110,000 دولار إلى 102,000 دولار، قبل أن تستقر حول مستوى 103 ألف دولار.

تزامنت عطلة نهاية الأسبوع مع إطلاق عملتين ميم مرتبطتين بالعائلة الرئاسية، مما أضاف مزيدا من الضغوط على السوق.

رغم تقلبات الأسعار، تمكنت عملة البيتكوين من التعافي لفترة وجيزة لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل أن تتراجع مجددا.

بلغت القيمة السوقية للبيتكوين 2.03 تريليون دولار، مع هيمنة نسبتها 55.4%، وسط توقعات باستمرار التقلبات.

وكالعادة، كان تأثير انخفاض البيتكوين واضح على العملات الرقمية البديلة.

شهدت عملة الايثيريوم وبينانس ولينك خسائر طفيفة نسبيا تراوحت الخسائر بين 3-4%.

أما XRP وAVAX وSOL، فقد تكبدت خسائر أكبر وصلت إلى 10%.

في قطاع عملات الميم، سجلت العملات مثل FARTCOIN وTRUMP خسائر بنسبة 28% و27% على التوالي.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 200 مليار دولار، لتصل إلى 3.70 تريليون دولار.

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