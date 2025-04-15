شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الجملة في السعودية 1.5% خلال شهر مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية على أساس سنوي بنسبة 1.5% خلال شهر مارس من عام 2025م، مقارنةً بنظيره من عام 2024م.

وبحسب تقرير أسعار الجملة الصادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 3.2% وكذلك أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.6%.

شهد باب السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 3.2% في شهر مارس 2025م مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.2% وكذلك ارتفاع أسعار أثاث وسلع أخرى قابلة للنقل غير مصنفة في موضع آخر بنسبة 9.5%.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.6% مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.5%.

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1%، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 2.1%، وأسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 1.2%.

من جانب آخر، انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2% نتيجة لانخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 3.5%، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.5%.

وانخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.9% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.9%. ارتفاع أسعار الجملة على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعا بنسبة 0.4% في شهر مارس 2025م مقارنة بشهر فبراير 2025م وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.4% مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 2.9%، وارتفاع أسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.6%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.4% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.9% وأسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 1.2%.

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.5%، وارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.1%.

وبحسب التقرير ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار

منتجات الزراعة بنسبة 0.3%. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.