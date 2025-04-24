درة التونسية تشبه الاميرات بإطلالتها الزهرية الخيالية

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة درة التونسية أنظار الجمهور، بمجموعة من الصور التي شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها جمالها وأنوثتها حيث ظهرت تشبه الاميرات من خلال فستان طويل باللون الزهري واسع طرز إليه الشيفون بتصميم خيالي، من دون أكمام سترابليس، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت أبهرت درة التونسية متابعيها بمجموعة صور، ظهرت فيها بلوك رمضاني، فقد إرتدت عباءة مزخرفة من الساتان باللون البيج، ذات تصميم شرقي خيالي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وحملت درة بيدها حقيبة، من دار أزياء Hermes، وصل سعرها إلى 27,728 دولار.

