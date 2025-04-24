انوثة و جمال و رشاقة مايا دياب تخطف الانظار بلوك كاجوال

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال بسيط إستعرضت من خلاله رشاقتها و انوثتها و جمالها، و كانت ترتدي كروب توب ضيق باللون الابيض من دون أكمام و سروال واسع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
يذكر أنه بعد فترة طويلة من انقطاع التواصل بينهما، عادت علاقة الصداقة بين الفنانة اللبنانية مايا دياب والمصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، من جديد، إذ قد تواجدا معاً بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتبادلا المتابعة مجدداً على مواقع التواصل الإجتماعي.
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