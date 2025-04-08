المركزي الروسي يخفض أسعار الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.91 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 86.1891 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.79 روبل، ليبلغ 94.7742 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 11.7286 روبلًا.

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