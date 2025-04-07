شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7-4-2025 بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار أسطوانات الغاز اليوم الإثنين 7-4-2025 أولا فيما يتعلق بأسطوانة البوتاجاز 25 كجم فسجلت 200 جنيه، كما سجل سعر أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم 150 جنيهًا.

وكانت تأكيدات المهندس كريم بدوي وزير البترول على الأهمية الاستراتيجية لشركة بتروجاس ودورها المهم ضمن المحاور الـ 6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع.

وتتضمن أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2026-2025 لشركة بتروجاس، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "الاسكادا" الذي يعد نموذجاً ناجحاً فى تحقيق التحول الرقمى بانشطة قطاع البترول.