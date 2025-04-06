شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «جزيرة تكافل» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني (جزيرة تكافل)، الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 19.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 66 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.3 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.
وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع سيحدد لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح.
ونوهت بالحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 19.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 66 مليون سهم.
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وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.
وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع سيحدد لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح.
ونوهت بالحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2024م.