شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة والمتحف اليونانى الرومانى.. أبرز المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضم محافظة الإسكندرية العديد من المواقع الأثرية من مختلف عصور الحضارة المصرية ومتاحف الآثار المتاحة للزيارة.
وأبرز هذه المواقع هي:
قلعة قايتباي.
منطقة آثار أبومينا.
عمود السواري.
كوم الدكة (المسرح الروماني).
كوم الشقافة.
مقابر مصطفى كامل.
مقابر الأنفوشي.
جبانة الشاطبي الأثرية.
الآثار الغارقة بالميناء الشرقي.
وتضم المحافظة 3 متاحف كبرى للآثار هي:
متحف الإسكندرية القومي.
متحف المجوهرات الملكية.
المتحف اليوناني الروماني.
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