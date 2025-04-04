شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة والمتحف اليونانى الرومانى.. أبرز المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم محافظة الإسكندرية العديد من المواقع الأثرية من مختلف عصور الحضارة المصرية ومتاحف الآثار المتاحة للزيارة.

وأبرز هذه المواقع هي:

قلعة قايتباي.

منطقة آثار أبومينا.

عمود السواري.

كوم الدكة (المسرح الروماني).

كوم الشقافة.

مقابر مصطفى كامل.

مقابر الأنفوشي.

جبانة الشاطبي الأثرية.

الآثار الغارقة بالميناء الشرقي.

وتضم المحافظة 3 متاحف كبرى للآثار هي:

متحف الإسكندرية القومي.

متحف المجوهرات الملكية.

المتحف اليوناني الروماني.