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شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كبيرة.. الأسهم الأمريكية تغلق على تراجعات حادة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد الخميس، غداة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الولايات المتّحدة من كلّ دول العالم، ما يثير مخاوف على الاقتصاد الأمريكي.
وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98 بالمئة، بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4,84 بالمئة، متكبدا أكبر خسارة له منذ يونيو 2020.
وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98 بالمئة، بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4,84 بالمئة، متكبدا أكبر خسارة له منذ يونيو 2020.