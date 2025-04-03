شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كبيرة.. الأسهم الأمريكية تغلق على تراجعات حادة والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد الخميس، غداة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الولايات المتّحدة من كلّ دول العالم، ما يثير مخاوف على الاقتصاد الأمريكي.وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98 بالمئة، بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4,84 بالمئة، متكبدا أكبر خسارة له منذ يونيو 2020.إلى ذلك، شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على أنّ الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.وقال ترامب في تصريح لصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف: "البلاد ستزدهر".