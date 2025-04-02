شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 2 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ 31.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم استقرارًا نسبيًا، بالتوازي مع تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، حيث حافظ المعدن الأصفر على مستوياته في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على سعره عالميًا

كما سجلت بعض الاعيرة تراجعا طفيفا بالتزامن مع أيام عيد الفطر حيث سجل عيار 24سعر 31.025 دينار مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 31.050 درهم ، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب اليوم فى الكويت

-عيار 24 سجل 31.025 دينار

-عيار 22 سجل 28.425 دينار

-عيار 21 سجل 27.125 دينار

-عيار 18 سجل 23.250 دينار

-عيار 14 سجل 18.100 دينار

-عيار 12 سجل 15.500 دينار

-الاونصة 964.650 دينار

-الجنيه الذهب 217.100 دينار

-الأونصة بالدولار 3127.74 دولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس من 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، واكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.



كما شهدت أسواق الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا خلال أيام عيد الفطر، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لتأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية على حركة المعدن النفيس. فقد سجلت الأسعار تغيرات طفيفة في بعض الدول



