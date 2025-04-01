المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.81 روبلٍ، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 85.4963 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.77 روبلٍ، ليبلغ 92،4276 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 26 كوبيكًا، ليصل إلى 117136 روبلًا.

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