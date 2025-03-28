الاقتصاد

بـ3074.31 دولارا للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق اليوم الجمعة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3074.31 دولارا للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 3084.70 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 34.27 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 984.59 دولارا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 976.25 دولارا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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