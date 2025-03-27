شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح 14 مليار جنيه.. البورصة المصرية تُغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، في ختام تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.248 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 58.9 مليار جنيه، وتعاملات سوق الأسهم نحو 3.4 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 32026.14 نقطة.وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 0.98% ليبلغ 9046.54 نقطة.وأضاف مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا نحو 0.97?? ليصل إلى 12462.04 نقطة.