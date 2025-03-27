شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «جازادكو» 377.5% إلى 153.27 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة جازان للتنمية والاستثمار "جازادكو" في 2024 بنسبة 377.5% إلى 153.27 مليون ريال، مقابل خسائر بـ32 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال السنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة بشكل رئيسي إلى عدة عوامل سلبية أثرت بشكل كبير على ربحية الشركة:
تكلفة الإيرادات ارتفعت من 57.3 مليون ريال في 2023 إلى 80.7 مليون ريال في 2024، والسبب الرئيسي هو الاضطراب الذى حدث في التشغيل، خاصةً في تشغيل الروبيان خلال النصف الأول من السنة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسائر في القيمة العادلة للأصول الحيوية بقيمة 30.3 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بمكاسب في القيمة العادلة بقيمة 11.9 مليون ريال في السنة المالية السابقة، مما يعكس انخفاض إنتاجية وتقدير الكتلة الحيوية للروبيان.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة خسارة انخفاض بقيمة 4.2 مليون ريال على الممتلكات والآلات والمعدات.
تم أيضًا تسجيل مخصص بقيمة 66.9 مليون ريال فيما يتعلق بالتزام الضمان لشركة الريف للسكر، مقارنة بـ 33.9 مليون ريال والتي تم إعادة تبويبها في السنة المالية السابقة.
انخفضت حصة نتائج الشركات الزميلة إلى 1.2 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ 5.4 مليون ريال في عام 2023 بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة صافي خسارة من العمليات المتوقفة (إغلاق مصنع المياه كما تم الاعلان عنه سابقاً) بقيمة 13.7 مليون ريال، مقارنة بـ 1.4 مليون ريال في السنة المالية السابقة.
ارتفع مصروف الزكاة بشكل ملحوظ من 3,272,354 ريال في عام 2023 إلى 8,873,229 ريال في عام 2024. هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى تسوية قضايا متأخرة من سنوات 2014 إلى 2020، بالإضافة إلى تقييم إضافي متعلق بسنوات 2021 و2022.
نتيجة لهذه العوامل، سجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 153.3 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة بقيمة 32.3 مليون ريال في السنة المالية السابقة.
وأعلنت شركة (جازادكو) بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 26.72% من رأس المال، وذلك بناء على نتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر.
وقالت الشركة إن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر:
كانت شركة جازادكو قد قدمت ضمانًا للصندوق السعودي للتنمية الصناعية مقابل حصتها التي تقدر بـ 15% من قرض تبلغ قيمته 672 مليون ريال لصالح شركة الريف لتكرير السكر، حيث تبلغ قيمة الضمان الخاص بجازادكو 100,800,000 ريال.
وفي تاريخ 17-11-2024، قام الصندوق السعودي للتنمية الصناعية بالمطالبة بكامل قيمة القرض من الضامنين لشركة الريف لتكرير السكر، وذلك نتيجة تعثر المشروع في السداد.
وبناءً على ذلك، قامت جازادكو بالاعتراف بقيمة الضمان كالتزام قائم في قوائمها المالية، مما أثر سلبًا على قائمة الدخل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال السنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة بشكل رئيسي إلى عدة عوامل سلبية أثرت بشكل كبير على ربحية الشركة:
تكلفة الإيرادات ارتفعت من 57.3 مليون ريال في 2023 إلى 80.7 مليون ريال في 2024، والسبب الرئيسي هو الاضطراب الذى حدث في التشغيل، خاصةً في تشغيل الروبيان خلال النصف الأول من السنة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسائر في القيمة العادلة للأصول الحيوية بقيمة 30.3 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بمكاسب في القيمة العادلة بقيمة 11.9 مليون ريال في السنة المالية السابقة، مما يعكس انخفاض إنتاجية وتقدير الكتلة الحيوية للروبيان.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة خسارة انخفاض بقيمة 4.2 مليون ريال على الممتلكات والآلات والمعدات.
تم أيضًا تسجيل مخصص بقيمة 66.9 مليون ريال فيما يتعلق بالتزام الضمان لشركة الريف للسكر، مقارنة بـ 33.9 مليون ريال والتي تم إعادة تبويبها في السنة المالية السابقة.
انخفضت حصة نتائج الشركات الزميلة إلى 1.2 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ 5.4 مليون ريال في عام 2023 بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة صافي خسارة من العمليات المتوقفة (إغلاق مصنع المياه كما تم الاعلان عنه سابقاً) بقيمة 13.7 مليون ريال، مقارنة بـ 1.4 مليون ريال في السنة المالية السابقة.
ارتفع مصروف الزكاة بشكل ملحوظ من 3,272,354 ريال في عام 2023 إلى 8,873,229 ريال في عام 2024. هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى تسوية قضايا متأخرة من سنوات 2014 إلى 2020، بالإضافة إلى تقييم إضافي متعلق بسنوات 2021 و2022.
نتيجة لهذه العوامل، سجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 153.3 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة بقيمة 32.3 مليون ريال في السنة المالية السابقة.
وأعلنت شركة (جازادكو) بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 26.72% من رأس المال، وذلك بناء على نتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر.
وقالت الشركة إن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر:
كانت شركة جازادكو قد قدمت ضمانًا للصندوق السعودي للتنمية الصناعية مقابل حصتها التي تقدر بـ 15% من قرض تبلغ قيمته 672 مليون ريال لصالح شركة الريف لتكرير السكر، حيث تبلغ قيمة الضمان الخاص بجازادكو 100,800,000 ريال.
وفي تاريخ 17-11-2024، قام الصندوق السعودي للتنمية الصناعية بالمطالبة بكامل قيمة القرض من الضامنين لشركة الريف لتكرير السكر، وذلك نتيجة تعثر المشروع في السداد.
وبناءً على ذلك، قامت جازادكو بالاعتراف بقيمة الضمان كالتزام قائم في قوائمها المالية، مما أثر سلبًا على قائمة الدخل.