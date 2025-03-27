شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «فاديكو» 13% إلى 5.21 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صاف ربح شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) في 2024 بنسبة 13% إلى 5.21 مليون ريال، مقابل 5.99 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع عدد الخصومات والمصاريف التشغيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع عدد الخصومات والمصاريف التشغيلية.