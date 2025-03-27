الاقتصاد

انخفاض أرباح «فاديكو» 13% إلى 5.21 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «فاديكو» 13% إلى 5.21 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفض صاف ربح شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) في 2024 بنسبة 13% إلى 5.21 مليون ريال، مقابل 5.99 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع عدد الخصومات والمصاريف التشغيلية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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