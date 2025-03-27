شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «فاديكو» 13% إلى 5.21 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - انخفض صاف ربح شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) في 2024 بنسبة 13% إلى 5.21 مليون ريال، مقابل 5.99 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع عدد الخصومات والمصاريف التشغيلية.