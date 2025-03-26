الاقتصاد

سعر الذهب يرتفع في المعاملات الفورية.. وصل إلى هذا الرقم

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واس - لندن 0 تبليغ

سعر الذهب يرتفع في المعاملات الفورية.. وصل إلى هذا الرقم

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3026.38 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3030.10 دولارًا.
وفي شأن المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 33.75 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 975.10 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 % إلى 952.21 دولارًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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