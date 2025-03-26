شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يرتفع في المعاملات الفورية.. وصل إلى هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3026.38 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3030.10 دولارًا.

وفي شأن المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 33.75 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 975.10 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 % إلى 952.21 دولارًا.

