شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب اليوم عيار 21 فى التعاملات المسائية.. اعرف الأسعار الآن والان مع تفاصيل الخبر

تذبذب سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين، بعد أن قفز لمستويات عالية متجاوزا جميع نقاط الصعود ليتداول تحت 4300 جنيه لعيار 21 خلال تداولات بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

ارتفع الذهب العالمي عند 3031 دولار للأوقية بزيادة 0.25%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,057.21 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,054.10 دولار ثم تراجعت الآن.

سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز جاذبية المعدن النفيس في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته