شكرا لقرائتكم خبر عن ما الجديد فى سعر الذهب اليوم الجمعة 21-3-2025 بسوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 مارس 2025، بعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا أمس، بسبب التطورات المتلاحقة في سوق الذهب العالمي الذي يتداول الآن حول 3040 دولاراً، وسط تغيرات مستمرة في حركة سعر الذهب.



وقد يستهدف عيار 21 مستويات تتخطي 4300 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب في مصر

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

يبدو أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية، قد دفعت الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل وفقًا لما صرح به رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

رسالة البنك الاحتياطي الفيدرالي العامة ظلت حذرة وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات ترامب. وكان هذا الغموض محركًا رئيسيًا لأسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة حيث دفعت الخسائر المستمرة في الأصول عالية المخاطر المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وقد ساهمت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر الذهب، مما دفعه إلى تسجيل 16 مستوى قياسيًا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق حاجز 3000 دولار للأونصة.