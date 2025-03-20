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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديون: المملكة في مصاف الدول العظمى بالتصنيف الائتماني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد المشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "التكامل بين الثقافة المالية والتنمية الاقتصادية" التي نظمها مركاز البلد الأمين، بتطورات الاقتصاد السعودي، مؤكدين أن المملكة اليوم في مصاف الدول العظمى في التصنيف الائتماني.
حضر اللقاء نخبة من الاقتصاديين وصنّاع القرار، لمناقشة أهمية تعزيز الثقافة المالية في دعم التنمية الاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما استعرض أبرز برامج المركز، ومن بينها "ديوانية المعرفة" و"لقاءات متمم" و"بودكاست متمم"، إضافةً إلى مبادراته في تمكين روّاد الأعمال عبر نشر الوعي بالشمول المالي والتقنية المالية.
أما د. سالم باشميل، مستشار الوعي المالي، فقد أشار إلى دور سلوك الأقران في تشكيل العادات المالية للأفراد، مؤكدًا ضرورة إدراك النفقات قبل الإيرادات لتحقيق الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية التي يحتضنها مركاز البلد الأمين، والتي تسعى إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الخبراء والمجتمع، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والتنموية المحورية في مسيرة التحوّل الوطني.
حضر اللقاء نخبة من الاقتصاديين وصنّاع القرار، لمناقشة أهمية تعزيز الثقافة المالية في دعم التنمية الاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
رفع الوعي المالياستهل الجلسة مدير مركز التواصل والمعرفة المالية عبد العزيز الناصر، متحدثًا عن دور المركز في رفع الوعي المالي، ,مشيرًا إلى أن "متمم" يُعد إحدى مبادرات وزارة المالية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال تعزيز المعرفة المالية، وتمكين الابتكار، وتعزيز التواصل مع المجتمع.
كما استعرض أبرز برامج المركز، ومن بينها "ديوانية المعرفة" و"لقاءات متمم" و"بودكاست متمم"، إضافةً إلى مبادراته في تمكين روّاد الأعمال عبر نشر الوعي بالشمول المالي والتقنية المالية.
تطورات الاقتصاد السعوديتناول المحلل الاقتصادي والمالي حسين الرقيب التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المملكة اليوم في مصاف الدول العظمى في التصنيف الائتماني، ومشددًا على أن تحقيق الحرية المالية يتطلب إدارةً حكيمةً للإنفاق.
أما د. سالم باشميل، مستشار الوعي المالي، فقد أشار إلى دور سلوك الأقران في تشكيل العادات المالية للأفراد، مؤكدًا ضرورة إدراك النفقات قبل الإيرادات لتحقيق الاستدامة المالية.
منصات تثري المعرفة الماليةوفي ختام الجلسة، أكد عبد العزيز الناصر أهمية وجود منصات تثري المعرفة المالية لدى المجتمع، مشيدًا بدور مركاز البلد الأمين في استضافة مثل هذه الحوارات البنّاءة، ومؤكدًا تطلّعه إلى المشاركة في نسخ قادمة من المركاز.
تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية التي يحتضنها مركاز البلد الأمين، والتي تسعى إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الخبراء والمجتمع، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والتنموية المحورية في مسيرة التحوّل الوطني.