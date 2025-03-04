شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة تونس تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.58%، ليصل عند مستوى 10712.93 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4.2 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.