شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة تونس تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.58%، ليصل عند مستوى 10712.93 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4.2 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4.2 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.