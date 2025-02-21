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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب رغم الاتجاه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم عن المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 32.79 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 970.28 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 969.84 دولارًا.
المعاملات الفورية للذهبوسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 2927.89 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 2942 دولارًا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 32.79 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 970.28 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 969.84 دولارًا.