شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب رغم الاتجاه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن والان نبدء بالتفاصيل

المعاملات الفورية للذهب

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم عن المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 2927.89 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 2942 دولارًا.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 32.79 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 970.28 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 969.84 دولارًا.