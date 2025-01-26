شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» ترفع أسعار معظم اشتراكاتها لدعم الوضع المالي للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "نتفليكس" أنها سترفع الأسعار على معظم فئات اشتراكها في الولايات المتحدة وكندا بعد أن أبلغت شركة البث العملاقة عن 19 مليون مشترك جديد في الربع الأخير من عام 2024، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
واستضافت نتفليكس لاحقًا مباراتين في دوري كرة القدم الأمريكي في يوم عيد الميلاد والتي بلغ متوسط مشاهدتها 30 مليون مشاهد عالميًا مما جعلها أكثر مباريات كرة القدم بثًا على الإطلاق.
كما تعززت الاشتراكات بفضل نجاح الموسم الثاني من "اسكويد جايم" "Squid Game" الذي يعد أكبر عرض أولي للمنصة حتى الآن والذي اجتذب 68 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول. وفي وقت سابق، أضافت نتفليكس Netflix أيضًا البث المباشر لـمباريات "دبليو دبليو إي" روا في ليالي الاثنين.
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وتعد هذه الزيادة في الأسعار هي الأحدث بالنسبة للمستهلكين حيث تعمل خدمات البث على زيادة التكاليف الشهرية بشكل متزايد ودفع المشتركين نحو خطط مدعومة بالإعلانات بأسعار أقل لزيادة الربحية.
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وفي السنوات الأخيرة، رفعت "ديزني" و"ماكس" و"بيكوك" و"آبل" وغيرهم أسعارها وكانت آخر زيادة في أسعا نيتفليكس في عام 2022.
كما أعلنت نتفليكس عن إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار وأدى هذا إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 13%.
تمثل أرباح يوم الثلاثاء المرة الأخيرة التي تعلن فيها نتفليكس عن أرقام العضوية المدفوعة على أساس ربع سنوي، مشيرة إلى إنها ستبدأ في الإبلاغ عن "تقارير للمشاركة" مرتين سنويًا.
وفي حين نجح بعض المنافسين، بما في ذلك شركة "ديزني" وشركة "وارنر براذرز ديسكفري" الشركة الأم لشبكة سي إن إن الإخبارية في تحقيق الربحية في مجال البث لأول مرة في الآونة الأخيرة فقد واجه المنافسون صعوبة في مطابقة حصة نتفليكس في السوق.
وقالت شركة نتفليكس في تقرير أرباحها: "نحن محظوظون لأننا لا نواجه أي عوامل تشتيت مثل إدارة الشبكات الأخرى المتدهورة وبفضل تركيزنا واستثمارنا المستمر لدينا تواجد يتحسن فيه المنتج وحركة السوق في جميع أنحاء العالم".
قفزة بعدد مشتركي "نتفليكس"ترفع القفزة في عدد المشتركين وهي الأكبر على الإطلاق بالنسبة لشركة نتفليكس عدد مشتركي الشركة العملاقة إلى 302 مليون على مستوى العالم مما يعزز قبضة الشركة على المركز الأول في الصناعة.
أسباب النجاح الجديدنسبت نتفليكس نجاح القفزة الأخير إلى مباراة الملاكمة بين مايك تايسون وجيك بول في نوفمبر والتي قالت إنها اجتذبت 108 ملايين مشاهد حول العالم مما يجعلها الحدث الرياضي الأكثر بثًا على الإطلاق.
واستضافت نتفليكس لاحقًا مباراتين في دوري كرة القدم الأمريكي في يوم عيد الميلاد والتي بلغ متوسط مشاهدتها 30 مليون مشاهد عالميًا مما جعلها أكثر مباريات كرة القدم بثًا على الإطلاق.
كما تعززت الاشتراكات بفضل نجاح الموسم الثاني من "اسكويد جايم" "Squid Game" الذي يعد أكبر عرض أولي للمنصة حتى الآن والذي اجتذب 68 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول. وفي وقت سابق، أضافت نتفليكس Netflix أيضًا البث المباشر لـمباريات "دبليو دبليو إي" روا في ليالي الاثنين.
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دعم الوضع المالي لـ"نتفليكس"قد تؤدي زيادات الأسعار إلى دعم الوضع المالي للشركة، مع زيادة العضوية الشهرية القياسية بدون إعلانات من 15.49 دولارًا إلى 17.99 دولارًا بينما سترتفع أعلى فئة مميزة والتي تتضمن جودة فيديو 4 كيه بمقدار 2 دولار إلى 24.99 دولارًا.
رسالة لمستثمرين "نتفليكس"قالت الشركة في رسالة إلى المستثمرين: "بينما نواصل الاستثمار في البرمجة وتقديم المزيد من القيمة لأعضائنا فإننا نطلب من أعضائنا أحيانًا دفع المزيد قليلاً حتى نتمكن من إعادة الاستثمار لتحسين ماتقدمه نتفليكس بشكل أكبر".
وتعد هذه الزيادة في الأسعار هي الأحدث بالنسبة للمستهلكين حيث تعمل خدمات البث على زيادة التكاليف الشهرية بشكل متزايد ودفع المشتركين نحو خطط مدعومة بالإعلانات بأسعار أقل لزيادة الربحية.
اقرأ أيضًا: بـ 5 مليارات دولار.. نتفليكس تشتري حقوق بث برنامج "راو" للمصارعة
وفي السنوات الأخيرة، رفعت "ديزني" و"ماكس" و"بيكوك" و"آبل" وغيرهم أسعارها وكانت آخر زيادة في أسعا نيتفليكس في عام 2022.
زيادة إيرادات "نتفليكس"أعلنت الشركة عن زيادة إيراداتها بنسبة 16% في الربع الأخير متجاوزة 10 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها بينما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 2.3 مليار دولار بزيادة 52% على أساس سنوي.
كما أعلنت نتفليكس عن إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار وأدى هذا إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 13%.
تمثل أرباح يوم الثلاثاء المرة الأخيرة التي تعلن فيها نتفليكس عن أرقام العضوية المدفوعة على أساس ربع سنوي، مشيرة إلى إنها ستبدأ في الإبلاغ عن "تقارير للمشاركة" مرتين سنويًا.
تعزيز الهيمنة على سوق البثيعمل الارتفاع في الاشتراكات المدفوعة على تعزيز هيمنة نتفليكس في مجال البث ففي السنوات الأخيرة ضخت شركات الإعلام مليارات الدولارات لتواكب منافسيها التقليديين والجدد.
وفي حين نجح بعض المنافسين، بما في ذلك شركة "ديزني" وشركة "وارنر براذرز ديسكفري" الشركة الأم لشبكة سي إن إن الإخبارية في تحقيق الربحية في مجال البث لأول مرة في الآونة الأخيرة فقد واجه المنافسون صعوبة في مطابقة حصة نتفليكس في السوق.
وقالت شركة نتفليكس في تقرير أرباحها: "نحن محظوظون لأننا لا نواجه أي عوامل تشتيت مثل إدارة الشبكات الأخرى المتدهورة وبفضل تركيزنا واستثمارنا المستمر لدينا تواجد يتحسن فيه المنتج وحركة السوق في جميع أنحاء العالم".