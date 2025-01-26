شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتـداول عن الفترة من 01 أكتوبر 2024م إلى 31 ديسمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 5.7 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 30 مليون.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.190 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.90%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-04 الموافق 2025-02-03.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 5.7 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 30 مليون.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.190 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.90%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-04 الموافق 2025-02-03.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.