بنك الرياض يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي

«بروميديكس» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مالكي وحدات «صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.