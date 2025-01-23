الاقتصاد

توزيع أرباح على مالكي وحدات «صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح على مالكي وحدات «صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة»

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مالكي وحدات «صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة المحلية - قصيرة الأجل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن فترة استحقاق الأرباح من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر 2024م.

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وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,490,327.30 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 40,430,130.00.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.21 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.97%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
ولفتت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-07-23 الموافق 2025-01-23.
وأشارت إلى أن دفع التوزيعات 10 أيام.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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