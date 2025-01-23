شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الرياض انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 23/7/1446ه (الموافق 23/1/2025م).
وأضاف أن قيمة الطرح 2 مليار ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصكوك 8 آلاف صك.
وأفاد بأن القيمة الاسمية للصك 250 ألف ريال، فيما يبلغ عائد الصك 6% في السنة.
وأشار إلى أن مدة استحقاق الصك (صكوك دائمة) تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
وأوضح أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 23/7/1446ه (الموافق 23/1/2025م).
وأضاف أن قيمة الطرح 2 مليار ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصكوك 8 آلاف صك.
وأفاد بأن القيمة الاسمية للصك 250 ألف ريال، فيما يبلغ عائد الصك 6% في السنة.
وأشار إلى أن مدة استحقاق الصك (صكوك دائمة) تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
وأوضح أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.