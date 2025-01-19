شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت المدينة» توقع اتفاقية إمداد الغاز الطبيعي مع أرامكو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت المدينة اتفاقية إمداد الغاز الطبيعي مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك تحت مظلة برنامج إزاحة الوقود السائل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات البرنامج.
وستسهم عملية التحول من استخدام الوقود السائل إلى استخدام الغاز الطبيعي في خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج للشركة، وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية على أن يتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات البرنامج.
وستسهم عملية التحول من استخدام الوقود السائل إلى استخدام الغاز الطبيعي في خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج للشركة، وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية على أن يتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً.