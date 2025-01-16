شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة مصر تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.196 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 39.5 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 29605.12 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 1.33% مسجلًا 8229.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو 1.14% لينهي التعاملات عند 11326.45 نقطة.