“روتانا المناخة” تُشارك في مؤتمر ومعرض الحج 2025 لتقديم تجربة إقامة متميزة لضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُشارك روتانا المناخة، أحد الفنادق الحديثة والمتميزة التابعة لدله البركة، في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وتهدف روتانا المناخة من خلال هذه المشاركة إلى استعراض خدماتها الفندقية المتكاملة التي توفر إقامة متميزة ومريحة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة. ويُعد روتانا المناخة من الفنادق الحديثة في المدينة المنورة، ويُقدم تجربة ضيافة تجمع بين الراحة والجودة مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة. ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي بالقرب من المسجد النبوي، مما يجعله وجهة مثالية للحجاج والمعتمرين الباحثين عن إقامة مريحة تسهم في تسهيل أداء مناسكهم. وتركز روتانا المناخة خلال مشاركتها في المعرض على إبراز مرافقها الحديثة وخدمات الضيافة المتميزة، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات السياحية والجهات المعنية لتطوير باقات إقامة متكاملة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن. كما تسعى إلى تعزيز تجربة النزلاء من خلال تقديم خدمات راقية تضمن لهم الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم. وتأتي مشاركة روتانا المناخة في مؤتمر ومعرض الحج 2025 كخطوة استراتيجية تؤكد التزامها بتقديم حلول إقامة متميزة، وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين وتطوير تجربة الحج والعمرة.

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