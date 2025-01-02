شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3742 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الخميس، 4276.5 جنيه للبيع، و4253.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الخميس، 3920.25 جنيه للبيع، و3899.25 جنيه للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، إلى: 3742 جنيها للبيع، و3722 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس، 3207.5 جنيه للبيع، و3190.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الخميس، 2494.75 جنيه للبيع، و2481.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الخميس، إلى: 2138.25 جنيه للبيع، و2126.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29936 جنيها للبيع، و29776 جنيها للشراء.