شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مدفوعًا ببيانات أمريكية عن تباطؤ التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى جانب أصول أخرى عالية المخاطر، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم، ما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.4% إلى 73.20 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 31 سنتًا أو 0.5% إلى 69.77 دولار للبرميل.وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.