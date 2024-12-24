شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات نيويورك اليوم الاثنين بعد موافقة الكونجرس على قانون حيوي للميزانية الأمريكية ساعد في تجنب الإغلاق الحكومي بنهاية العام الحالي.ووافق مجلسا النواب والشيوخ على قانون مؤقت للإنفاق الحكومي بهدف منع أي إغلاق جزئي للحكومة.ومن المحتمل أن تكون حالة عدم اليقين بشأن التوقعات القريبة الأجل للأسواق قد أدت إلى إبقاء بعض المتداولين خارج السوق بعد التقلبات التي شهدها الأسبوع الماضي.وارتفعت العملة الأمريكية إلى 0383ر1 دولار لكل يورو مقابل 0445ر1 دولار في بداية التعاملات.كما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني من 2588ر1 إلى 2511ر1 دولار، وأمام الين من 33ر156 إلى 26ر157 ين خلال الفترة نفسها.وسجل الدولار الأمريكي 4433ر1 دولار كندي مقابل 4349ر1 دولار وأمام الدولار الأسترالي 6218ر0 دولار أمريكي مقابل 6264ر0 دولار وأمام الدولار النيوزيلندي 5632ر0 دولار مقابل 5661ر0 دولار خلال الفترة نفسها.وارتفع الدولار الأمريكي أمام الفرنك الفرنسي إلى أعلى مستوى له منذ 4 أيام مسجلا 09002ر0 فرنك لكل دولار.