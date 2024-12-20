شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 37ر15 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 24ر42342 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 08ر5 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 08ر5867 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 92ر19 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 77ر19372 نقطة .