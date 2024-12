شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق عمل المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالجائزة العلمية لمنظمة أوابك والان مع تفاصيل الخبر

على هامش الاجتماع الوزارى الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوابك"، تم تكريم فريق من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" يضم "دكتورة مهندسة لمياء أحمد علاء الدين أبوشهبة، مهندسة هبة بشر نصر، مهندس يحيى محمد إسماعيل نصار، وكيميائى إيناس إبراهيم زهران" لفوزه بالجائزة العلمية الأولى لمنظمة الأوابك 2022 فى مجال: "تقنيات نزع الكربون فى الصناعة البترولية والإقتصاد الدائرى للكربون"حيث فاز البحث المقدم من المشاركين بعنوان Decarbonization and Circular Carbon Economy in the Oil and Gas Field Implications for OAPEC Countries مناصفة مع بحث آخر.

تأتى الجائزة استمراراً لسياسة المنظمة نحو تشجيع البحث العلمي والباحثين ونشر البحوث العلمية في المجالات التي من الممكن أن تساهم في تنمية وتطوير وتحسين الصناعات المرتبطة بالبترول والطاقة بكافة أشكالها في الوطن العربي.

هذا وقد تناول البحث توضيحاً شاملاً لمفاهيم الاقتصاد الدائرى للكربون والتقنيات المختلفة لنزع الكربون والحد من الانبعاثات في مجال صناعات النفط والغاز، وذلك فى ظل الحاجة الملحة للتخفيف من التغيرات المناخية العالمية واتساقاً مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما استعرض البحث نظرة عامة على معدلات الانبعاثات الكربونية عالمياً طبقاً ومصادرها بالمراحل المختلفة لإنتاج وتصنيع الغاز والنفط، كما تم استعراض المبادرات والمشروعات التى قامت بعض الدول العربية والعالمية بتنفيذها بالإضافة إلى الخطط المستهدفة لخفض تلك الانبعاثات.

واشتمل البحث على دراسة مقارنة للتكنولوجيات المختلفة المطبقة عالمياً لنزع الكربون فى مجال صناعة النفط والغاز مع توضيح المزايا والعيوب لكل من تلك التكنولوجيات وتقييم مدى إمكانية تطبيقها بالمراحل المختلفة للعمليات المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وذلك بالتكامل مع المحاور المختلفة للاقتصاد الدائرى للكربون، حيث اعتمد البحث على استخدام منهجية علمية لإجراء دراسة المقارنة، ومن ثم إجراء دراسة تحليلية للدول العربية الأعضاء بمنظمة الأوابك وتصنيفهم من حيث قابيلة كل دولة لتطبيق تلك التكنولوجيات، وفقًا لإمكانيات كل دولة، ومن ثم اقتراح خارطة طريق بما يسهم فى تحقيق أهداف المنظمة وسعيها نحو التحول الطاقى بالدول العربية، اتساقاً مع الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

