شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق انتعاشه سعرية.. فما الدافع وراء صعوده الملحوظ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال جلسات التداول الأخيرة بدعم من ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بعد إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) العودة إلى شراء الذهب لتعظيم احتياطياته وسط ترقب السوق لصدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر بشكل كبير على اتجاهات الأسواق المالية، وفق ما أوردت منصتي إف إكس إمباير وإف إكس ستريت الأمريكيتان. أداء عقود الذهب شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعا قويا بنسبة 1.06%، أي ما يعادل نحو 29 دولارا للأوقية لتتداول عند 2715 دولارا للأوقية وفي الوقت نفسه ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.06% أي ما يعادل نحو 28 دولارا للأوقية، ليصل سعر الأوقية إلى 2688 دولارا. عوامل الارتفاع ارتفعت أسعار الذهب بسبب عدة عوامل رئيسية أبرزها إعلان بنك الشعب الصيني استئناف عمليات شراء الذهب لاحتياطياته بعد توقف دام ستة أشهر.

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بحسب بيانات رسمية، عاد البنك المركزي الصيني الذي كان أكبر مشتر رسمي للذهب على مستوى العالم في عام 2023 إلى السوق في نوفمبر الماضي.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الصين لتنويع احتياطياتها النقدية بعيداً عن الدولار وهو هدف طويل الأجل مرتبط بالتحولات الاقتصادية العالمية.

ورغم أن الصين لم توضح سبب توقفها عن شراء الذهب في مايو الماضي فمن المعتقد أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية تتجاوز 2400 دولار كان عاملاً مؤثراً.

ولكن قرار استئناف عمليات الشراء بأسعار أعلى من 2600 دولار يعكس تحولاً في وجهات النظر بين صناع القرار الصينيين. الذهب ومؤشر التضخم بالإضافة إلى ذلك، ينصب اهتمام السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المرتقبة والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وقد تؤدي قراءة المؤشر أعلى من المتوقع إلى تعزيز الدولار الأمريكي مما يفرض ضغوطًا على أسعار الذهب في حين قد تدعم القراءة الأقل من المتوقع المكاسب المستمرة للمعدن النفيس. الذهب يطارد سعر الـ3000 آلاف دولار ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر 2024 ويعتقد العديد من المحللين أن المعدن الثمين يمكن أن يصل إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، وفق ما ذكرت مجلة مانيي.

انخفض الذهب منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسجل المعدن الأصفر أرقامًا قياسية جديدة العام المقبل. انخفاض الفائدة وأسعار الذهب هناك عدة عوامل تحدد تقلبات أسعار الذهب لكن القليل منها يحمل نفس الأهمية مثل أسعار الفائدة.

تحدد هذه الأسعار تكلفة اقتراض المال وتلعب دورًا رئيسيًا في التضخم وتأثيره المباشر على أسعار الذهب حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى خفض التضخم وقد تؤدي حتى إلى الانكماش إذا ظلت هذه المعدلات المرتفعة دون رادع.

أدت زيادات أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 إلى إبقاء سعر الذهب ثابتًا طوال العام بينما تكبدت أسهم التكنولوجيا خسائر كبيرة.

ومع ذلك، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين في عكس مساره وخفض أسعار الفائدة مرتين حتى الآن في عام 2024 استجابة لتراجع التضخم مع توقع المزيد من التخفيضات في اجتماعه في ديسمبر.

من المتوقع على نطاق واسع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025 على الرغم من أن المحللين لديهم آراء مختلفة حول مدى أهمية تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لماذا يزداد الإقبال على الذهب؟ يجعل كل خفض لأسعار الفائدة من السهل اقتراض الأموال ويمكن أن يزيد التضخم في هذه العملية ما يؤدي لارتفاع التضخم وبالتالي إلى ارتفاع أسعار الذهب حيث إن الذهب يستفيد من التضخم لأن العملات الورقية ــ العملة التي تحتاجها لشراء الذهب ــ تفقد قوتها الشرائية عندما يرتفع التضخم.

يمكن للتوترات الجيوسياسية أيضًا أن تدعم أسعار الذهب للارتفاع. ومن المعتاد أن يحقق الذهب أداءً جيدًا خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي ويحتفظ الذهب بقيمته الجوهرية خلال هذه الأوقات ويصبح أكثر قيمة مقارنة بالعملات الورقية.

ويمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية أيضًا إلى تحقيق المزيد من المكاسب لمستثمري الذهب.

وتساعد هذه العوامل في تفسير سبب تفاؤل المستثمرين بشأن الذهب وعلى اعتقاد المحللين بأن سوق المعدن الثمين الصاعد الحالي سيستمر حتى عام 2025.