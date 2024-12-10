الاقتصاد

أسواق الأسهم العربية.. البورصة ترتفع في تونس وتنخفض بالمغرب

0 نشر
واس - عواصم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة ترتفع في تونس وتنخفض بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 2ر0 %، ليصل عند 9945.7 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.5 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.
مؤشر بورصة تونس - أرشيفية اليوم

بورصة المغرب

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.7 %، عند 14.694,94نقطة.
البورصة المغربية - سكاي نيوز العربية

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.88 %، ليستقر عند 1.191,87نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.9 % بمجموع 1.042,53نقطة.
فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.48 % بمجموع 13.841,16 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 128 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 749 مليار درهم مغربي.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا