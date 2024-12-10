شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة ترتفع في تونس وتنخفض بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

بورصة المغرب

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 2ر0 %، ليصل عند 9945.7 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.5 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.7 %، عند 14.694,94نقطة.فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.88 %، ليستقر عند 1.191,87نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.9 % بمجموع 1.042,53نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.48 % بمجموع 13.841,16 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 128 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 749 مليار درهم مغربي.