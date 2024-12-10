الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع جماعي

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 59ر240 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 93ر44401 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 42ر37 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 85ر6052 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 08ر123 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 69ر19736 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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