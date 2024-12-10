شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 59ر240 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 93ر44401 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 42ر37 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 85ر6052 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 08ر123 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 69ر19736 نقطة.