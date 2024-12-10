شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مستودعات الجملة في أمريكا

مبيعات السلع المعمرة

الدمام - شريف احمد - ارتفع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا خلال أكتوبر الماضي في حدود التوقعات.وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، ارتفع المخزون بنسبة 0.2%، وهو ما كان يتوقعه المحللون أيضا بعد تراجعه خلال الشهر السابق عليه.جاء الارتفاع الطفيف لمخزون مستودعات الجملة مع ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 0.3%، خلال أكتوبر.كما أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.وفي حين استقرت مبيعات السلع المعمرة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، تراجع مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 0.3% خلال الشهر نفسه.ورغم ارتفاع المخزون وتراجع المبيعات استقر معدل المخزون للمبيعات عند مستوى 1.34 نقطة خلال أكتوبر وهو نفس مستواه في الشهر السابق.