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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا خلال أكتوبر الماضي في حدود التوقعات.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، ارتفع المخزون بنسبة 0.2%، وهو ما كان يتوقعه المحللون أيضا بعد تراجعه خلال الشهر السابق عليه.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
ورغم ارتفاع المخزون وتراجع المبيعات استقر معدل المخزون للمبيعات عند مستوى 1.34 نقطة خلال أكتوبر وهو نفس مستواه في الشهر السابق.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، ارتفع المخزون بنسبة 0.2%، وهو ما كان يتوقعه المحللون أيضا بعد تراجعه خلال الشهر السابق عليه.
مستودعات الجملة في أمريكاجاء الارتفاع الطفيف لمخزون مستودعات الجملة مع ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 0.3%، خلال أكتوبر.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
مبيعات السلع المعمرةوفي حين استقرت مبيعات السلع المعمرة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، تراجع مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 0.3% خلال الشهر نفسه.
ورغم ارتفاع المخزون وتراجع المبيعات استقر معدل المخزون للمبيعات عند مستوى 1.34 نقطة خلال أكتوبر وهو نفس مستواه في الشهر السابق.