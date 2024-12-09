شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3770 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3770 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30160 جنيها للبيع، و30 ألف جنيه للشراء.