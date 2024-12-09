شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين الغذائية»: تحديد الأثر المالي للفحص الضريبي بعد تقرير المحامي المختص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة البابطين الغذائية: إن الأثر المالي بخصوص الفحص الضريبي على استيرادات السلع الانتقائية لا يمكن تحديده إلا بعد صدور تقرير من المحامي المختص بمتابعة الحالة وتقديمه إلى المدقق المالي الخارجي.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس صدور الفحص الضريب على استيرادات السلع الانتقائية من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2022.

