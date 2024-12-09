شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات يعتمد مشروعا استثماريا وإنشاء مدينة صناعية في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، مشروعًا استثماريًا لتطوير البنية التحتية والخدمات في المخطط الصناعي وإنشاء مدينة صناعية بالدمام على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن المشروع يعكس توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، ويهدف لتعزيز التنمية الصناعية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. تحسين البنية التحتية أضاف أن المشروع يركز على تحسين البنية التحتية، ومعالجة التشوه البصري، وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ونوه بطرح الأمانة أكثر من 436 فرصة استثمارية، مع خطة لزيادة الفرص إلى 5000 بحلول 2026، مستفيدة من قاعدة بيانات تضم أصولًا استثمارية تتجاوز 116 مليون متر مربع.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من مزايا تحفيزية تشمل عقودًا تصل إلى 50 عامًا وإعفاءات تصل إلى 10% من مدة العقود، مع تقليل الضمانات البنكية إلى 25%. ويمكن الاطلاع على الفرص عبر البوابة الرقمية "فرص" أو مركز التميز الاستثماري.

