شكرا لقرائتكم خبر عن ينتهي غدًا.. كيف تقدم "المنشآت" نماذج استقطاع الضريبة عن نوفمبر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر الحالي.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني هنا، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق. مصادر المعلومات دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) https://twitter.com/Zatca_sa/status/1865328029490196602?ref_src=twsrc%5Etfw

أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كل المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة 68 من نظام ضريبة الدخل والمادة 63 من لائحته التنفيذية.