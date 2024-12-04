شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3680 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4205.75 جنيه للبيع، و4182.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3855.25 جنيه للبيع، و3834.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، إلى: 3680 جنيها للبيع، و3660 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3154.25 جنيه للبيع، و3137.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر 2453.25 جنيه للبيع، و2440 جنيها للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر إلى: 2102.75 جنيه للبيع، و2091.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29440 جنيها للبيع، و29280 جنيها للشراء.