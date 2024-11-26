شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«سلوشنز» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز) توقيع شركتها التابعة، شركة مراكز الاتصال (سي سي سي)، أمس، على اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 500 مليون ريال، فيما سيكون تمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر موقع من قبل شركة مراكز الاتصال (سي سي سي).
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل وإصدار خطابات الضمان البنكية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 500 مليون ريال، فيما سيكون تمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر موقع من قبل شركة مراكز الاتصال (سي سي سي).
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل وإصدار خطابات الضمان البنكية.