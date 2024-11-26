شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«سلوشنز» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية