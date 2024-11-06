شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ«حصيف» في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بأعمال الأوراق المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة حصيف للاستثمار متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م.

وقالت الهيئة إن ذلك جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.

