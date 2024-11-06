الاقتصاد

الترخيص لـ«حصيف» في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بأعمال الأوراق المالية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة حصيف للاستثمار متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م.
وقالت الهيئة إن ذلك جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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