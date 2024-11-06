شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دونالد ترامب والجمهوريين يؤدي إلى تراجع أسواق السلع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت الأسواق المالية العالمية، وبقوة في بعض الحالات، مع نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقد أدت النتائج، حتى الآن، إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عام واحد، حيث كانت العملات التي عانت من أكبر الانتكاسات هي البيزو المكسيكي والين الياباني واليورو، حيث تأثر البيزو والين بالتباين المحتمل بين مسار أسعار الفائدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

العوائد الأمريكية

وانخفض منحنى العوائد الأمريكية، حيث ارتفعت العوائد طويلة الأجل بسرعة أكبر من العوائد قصيرة الأجل، مع تزايد المخاوف من أن تخفيضات ترامب الضريبية غير الممولة والرسوم الجمركية على الواردات قد تشعل مخاوف التضخم من جديد، مما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة وعمق تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

كما شهدت التداولات الليلية خسائر واسعة النطاق في قطاع السلع، حيث خسر مؤشر بلومبرج للسلع ما يقرب من 1%. ومن المتوقع أن يؤدي هذا سيناريو فوز ترامب إلى فرض الرسوم الجمركية الموعودة على السلع المستوردة، لا سيما تلك التي تستهدف الصين، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الحروب التجارية والاضطرابات الاقتصادية.

المعادن الصناعية

شهدت المعادن الصناعية بعضاً من أكبر الانخفاضات، بقيادة النحاس وخام الحديد، وهما من المعادن شديدة الحساسية لديناميكيات التداول والطلب الصناعي.

وقد أدى توقع توتر العلاقات التجارية إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب المستقبلي، حيث تأثرت أسواق المعادن بقوة بحالة الغموض المتصاعدة.

السلع الزراعية

كما تضررت السلع الزراعية ، حيث انخفضت أسعار الحبوب، لا سيما فول الصويا، مع انخفاض أسعار الحبوب، لا سيما فول الصويا.

ويعكس ذلك المخاوف من أن الصين قد ترد بإجراءات انتقامية، مما قد يقلل من صادرات الولايات المتحدة من المحاصيل الرئيسية ويخلق ضغوطاً هبوطية على الأسعار.

وتُعد الصين، باعتبارها واحدة من أكبر مشتري فول الصويا الأمريكي، سوقاً مهماً للمزارعين الأمريكيين، وأي اضطراب في هذا التدفق التجاري قد يكون له آثار كبيرة على القطاع الزراعي.

الطاقة

كما انخفض النفط الخام أيضاً، متأثراً باحتمالية أن تؤدي الحرب التجارية العالمية المتبادلة إلى إضعاف الطلب وإضافة ضغوط على توقعات السوق الضعيفة بالفعل لعام 2025.

يأتي هذا الانخفاض المتوقع في الطلب على النفط والمنتجات ذات الصلة نتيجة المخاوف من أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي خفض الطلب على الطاقة.

كما يحظى المشهد الجيوسياسي باهتمام بالغ، لا سيما العلاقات الأمريكية الروسية، والحرب الروسية الأوكرانية، والشرق الأوسط، حيث قد تشدد إدارة ترامب العقوبات على تدفقات النفط الإيراني.

أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب مؤقتاً قبل أن تجد الدعم قبل 2,700 دولار، متأثرةً باستمرار قوة الدولار حيث تترقب الأسواق الاستجابة المحتملة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمخاطر التضخم.

وفي ظل المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية والسياسات المالية إلى إحياء الضغوط التضخمية، هناك قلق متزايد من أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تتخذ نهجاً أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة.

واوضح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك انه وبشكل عام، تُعزز نتائج الانتخابات نظرتنا المتفائلة بشأن المعادن التي تُعد ملاذاً آمناً، حيث قد تؤدي التقلبات المتزايدة في السوق وحالة عدم اليقين إلى زيادة الطلب على هذه الأصول. ومع ذلك، لا تزال المخاطر على المدى القريب قائمة، حيث أن مراكز الشراء المتأخرة في هذه المعادن قد تكون عرضة لضغوط البيع في ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، تستحق الفضة المراقبة كمحرك محتمل لأسعار الذهب بعد أن عانى المعدن من انهيار فني، مما يعكس الضعف العام الذي شهدته المعادن الصناعية.