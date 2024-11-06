شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 49.08 جنيه للشراء، و49.21 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر إلى، 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 49.21 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع. وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.
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