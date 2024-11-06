شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 49.08 جنيه للشراء، و49.21 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر إلى، 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 49.21 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع. وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.