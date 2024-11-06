شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أبو معطي» إلى 10.65 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 443.37 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 80.57% فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي.

وانخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 19.83% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع تكلفة التمويل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي في الربع الثالث من 2024 بنسبة 18.4% إلى 10.65 مليون ريال، مقارنة بـ13.05 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفض صافي الربح، نتيجة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية فى الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 443.37 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 80.57% فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي.وانخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 19.83% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع تكلفة التمويل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.