الاقتصاد

انخفاض أرباح «أبو معطي» إلى 10.65 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي في الربع الثالث من 2024 بنسبة 18.4% إلى 10.65 مليون ريال، مقارنة بـ13.05 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، انخفض صافي الربح، نتيجة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية فى الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 443.37 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 80.57% فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي.
وانخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 19.83% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع تكلفة التمويل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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