شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «لجام للرياضة» تقفز إلى 187 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والموظفين وزيادة الحملات الدعائية والتسويقية، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات الجديدة المرتبطة بالمجموعة.

وتضمن الربع الثالث 2024: دخل آخر غير متكرر بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أرضي في مدينة الرياض، وتسجيل ربح بقيمة 1 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.

ويعود الارتفاع في صافي ربح الربع الثالث 2024م بنسبة 156% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 18% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب موسمية الاعمال وارتفاع أعداد العضوية، وتسجيل دخل آخر غير متكرر خلال الربع الثالث بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أراض في مدينة الرياض.

وبلغ صافي ربح الشركة 355 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى لسنة 2024م، محققة نمو بنسبة 56%، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023م.

وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023م بسبب ارتفاع المراكز العاملة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية

وأضافت أن الارتفاع جاء رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والموظفين وزيادة الحملات الدعائية والتسويقية، والخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات المرتبطة بالمجموعة، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وتضمنت التسعة أشهر الأولى 2024م: دخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة، وتكاليف غير متكرر ة بصافي قيمة (4.1-) مليون ريال بسبب إغلاق مركزين في جدة، وتسجيل دخل آخر غير متكرر خلال الربع الثالث بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أراض في مدينة الرياض، وتسجيل ربح بقيمة 7 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.

وقرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 112,100,392.54 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2.14 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 21.4%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-05 الموافق 2024-11-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-19 الموافق 2024-11-21.

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة لجام للرياضة بنسبة 103.26% في الربع الثالث من 2024 إلى 187 مليون ريال، مقابل 92 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة صافي ربح بالرغم من ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 23% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة مراكز جديدة، إذ أن الزيادة في المراكز العاملة لوقت اللياقة بلغ 30 مركزاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة، 50% منها تم خلال الربع الثالث 2024م.وجاء ذلك رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والموظفين وزيادة الحملات الدعائية والتسويقية، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات الجديدة المرتبطة بالمجموعة.وتضمن الربع الثالث 2024: دخل آخر غير متكرر بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أرضي في مدينة الرياض، وتسجيل ربح بقيمة 1 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.ويعود الارتفاع في صافي ربح الربع الثالث 2024م بنسبة 156% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 18% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب موسمية الاعمال وارتفاع أعداد العضوية، وتسجيل دخل آخر غير متكرر خلال الربع الثالث بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أراض في مدينة الرياض.وبلغ صافي ربح الشركة 355 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى لسنة 2024م، محققة نمو بنسبة 56%، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023م.وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023م بسبب ارتفاع المراكز العاملة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير"، وكذلك ارتفاع اعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.وأضافت أن الارتفاع جاء رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والموظفين وزيادة الحملات الدعائية والتسويقية، والخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات المرتبطة بالمجموعة، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.وتضمنت التسعة أشهر الأولى 2024م: دخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة، وتكاليف غير متكرر ة بصافي قيمة (4.1-) مليون ريال بسبب إغلاق مركزين في جدة، وتسجيل دخل آخر غير متكرر خلال الربع الثالث بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أراض في مدينة الرياض، وتسجيل ربح بقيمة 7 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.وقرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 112,100,392.54 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2.14 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 21.4%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-05 الموافق 2024-11-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-19 الموافق 2024-11-21.