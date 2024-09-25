شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أكتوبر.. توزيع أرباح نقدية على مساهمي «الوسائل الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الوسائل الصناعية، أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيكون ابتداء من يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وكانت الشركة قد أعلنت في 26 أغسطس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج النصف الأول من العام 2024م (6 شهور) بواقع (0.05) ريال للسهم والتي تمثل 5 % من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 12,500,000 ريال. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة أعلنت شركة الوسائل الصناعية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت في 22-12-2021م وتنتهي في 22-12-2024م، وذلك للمقاعد المستحدثة التي نشأت بعد تعديل النظام الأساس للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21-03-1446هـ الموافق 24-09-2024م، والتي تضمنت الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة في تكوين مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء،

وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة، على أن تتوافق مع الشروط التالية:

1-الالتزام بسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

2-تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

3-تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية.

4-تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة.

5-إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (سارية المفعول) للأفراد وسجل الأسرة ورقم الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين.

6-ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية

وستتولى إدارة الشركة دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها أثناء الفترة الموضحة للترشّح.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.