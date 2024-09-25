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«لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في الجوف

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة لجام للرياضة مركزا جديدا للسيدات، أمس، كأول مراكز وقت اللياقة النسائية في منطقة الجوف.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يقع المركز على طريق الملك عبدالعزيز، حي المحمدية، في مدينة سكاكا.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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